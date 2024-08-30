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Боррель: ЄС підготував для України 700 тисяч снарядів з обіцяного мільйона
13:43 30.08.2024 |
Європейський Союз підготував для України близько 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона, водночас промисловість продовжує набирати обертів.
Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зустріччю міністрів оборони країн ЄС, передає "Європейська правда".
Боррель акцентував, що ЄС наразі не на цільовому показнику, проте промисловість продовжує нарощувати можливості.
"Ми зараз на рівні приблизно 700 тисяч снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості", - сказав він.
Топдипломат наголосив, що ЄС буде підтримувати Україну й надалі та передбачає "можливість націлювання на території Росії".
При цьому Боррель заявив, що Європейський союз не хоче вступати у війну з Росією, а лише допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.
Також він додав, що відправлення військові інструкторів в Україну не стоїть на порядку денному. За його словами, йде обговорення створення координаційного центру в Україні.
Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 000 до 100 000 снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.
Нещодавно стало відомо, що частина коштів, отриманих від доходів від російських активів, заморожених в ЄС, буде використана для постачання боєприпасів в Україну у рамках ініціативи Чехії.
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