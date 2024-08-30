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У Пентагоні анонсували зустріч Остіна з Умєровим
11:44 30.08.2024 |
Міністр оборони США Ллойд Остін у п'ятницю, 30 серпня, прийме в Пентагоні свого українського колегу Рустема Умєрова.
Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".
За її словами, в ході зустрічі Остін буде поінформований про поточну ситуацію на полі бою в Україні, а також про українську операцію у Курській області РФ.
"Міністр підтвердить непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів перед обличчям російської агресії", - зазначила Сінгх.
У цьому контексті вона також нагадала, що наступного тижня відбудеться 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", в якому Остін братиме участь.
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