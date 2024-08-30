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АНАЛІТИКА

Вето Угорщини на використання ЄФМ для України гальмує компенсації для країн-членів ЄС - Боррель

 

ЄС долатиме вето Угорщини на використання коштів Європейського фонду миру (ЄФМ) в обсязі понад 6 мільярдів євро для підтримки України, оскільки ці кошти призначені, зокрема, країнам-членам за вже надану Україні військову допомогу.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель. Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу щодо реалізації наміру обійти угорське вето, яке сам Боррель висловив сьогодні перед початком зустрічі європейських міністрів.

«Моя відповідь буде швидкою та може розчарувати. Ні, я не можу розповісти вам, тому що такого роду речі не можуть оприлюднюватися. У більш конкретних рисах, це бажання. Я не можу прийняти, що ця блокада триває місяцями, що близько 6 мільярдів євро залишаються на поточному рахунку Європейської служби зовнішніх дій. Ці гроші мають йти до країн-членів, які вже надали військову допомогу для України, і очікують на компенсацію. Тож це має бути зроблено, тим чи іншим чином. Ми шукаємо шлях, як обійти угорський спротив», - зазначив Жозеп Боррель.

Він нагадав, що ЄС вже погодив використання надходжень від заморожених активів Росії для військової підтримки України. Зокрема, за словами високого представника ЄС, в Україну вже були направлені понад 1,5 мільярда євро цих надзвичайних прибутків, зокрема, з метою підтримки української оборонної промисловості та для власного виробництва зброї в Україні.

Як вже повідомлялося, сьогодні у Брюсселі відбулася неформальна зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, головним питанням якої було продовження та посилення військової підтримки ЄС на адресу України. Завтра це питання буде розглянуто під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, яка відбудеться також у Брюсселі.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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