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Зняття обмежень на удари України по РФ: Кожна держава ЄС вирішуватиме сама
23:09 29.08.2024 |
Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні у Брюсселі в четвер, 29 серпня, обговорили можливе зняття з України обмежень на удари по цілях у Росії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
Боррель зазначив, що міністри Євросоюзу обговорювали можливість зняття обмежень на радіус дії зброї, наданої Україні.
"Зрештою, висновок полягає в тому, що це - рішення окремої держави, і держави-члени хочуть, аби це й далі було рішенням окремих держав. І кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вважає доцільним", - додав він.
Топдипломат Євросоюзу звернув увагу, що деякі держави-члени ЄС не надають Україні далекобійних ракет, "тож це не те рішення, в якому вони мають будь-яку практичну залученість".
"Тож це не рішення на європейському рівні", - констатував Боррель.
Голова МЗС Дмитро Кулеба перед початком зустрічі міністрів говорив, що офіційний Київ розраховує добитися згоди партнерів на застосування далекобійних ракет по цілях на території Росії та вчасно отримати такі спроможності.
Днями неофіційно повідомляли, що Україна планує надати Білому дому перелік цілей в Росії для ракет ATACMS у спробі переконати Байдена.
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