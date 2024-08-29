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Президент Чехії підтримав використання Україною F-16 проти цілей на території РФ
23:00 29.08.2024 |
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна повинна сама вирішувати, яким чином використовувати надану їй зброю, в тому числі літаки F-16.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.
Французьке телебачення запитало президента Чехії про можливе використання українцями F-16 для атак на цілі на території Росії.
"Якщо, відповідно до статті 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні проти агресії і допомагаємо їй матеріальними поставками, а не безпосередньою участю в бойових діях, то це справа України, як використовувати ці поставки зброї", - сказав Павел, на думку якого, завдання Україною ударів по об'єктах на території Росії є абсолютно легітимним.
"Якби не той факт, що Росія почала агресію, і що вона вже давно вражає цілі на українській території, Україні не довелося б вражати жодної цілі в Росії", - нагадав він.
"Той, у кого на руках головна карта - це президент Путін. Він може закінчити війну за одну ніч", - сказав чеський президент.
Нагадаємо, генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по російській території.
Як відомо, винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.
4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.
Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.
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