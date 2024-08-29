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АНАЛІТИКА

Кулеба розповів, про що йшлося на зустрічі глав МЗС країн ЄС

 

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що низка країн ЄС готові виступати у двосторонніх діалогах з іншими союзниками за зняття обмежень для Києва на удари по легітимних цілях в РФ.

Про це він написав в X (Twitter) після зустрічі з главами МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі міністр висловив відчуття невідкладності щодо надання вже обіцяної військової допомоги, включаючи системи протиповітряної оборони. "Я ціную готовність моїх колег вжити необхідних заходів для прискорення цих поставок", - написав Кулеба.

"ЄС є важливою опорою коаліції на підтримку України, і я вітаю намір низки країн-членів ЄС відгукнутися на заклик України і виступати у своїх двосторонніх діалогах з іншими членами коаліції за зняття обмежень на застосування зброї по всіх легітимних військових цілях в Росії", - розповів він.

Міністр також висловив вдячність країнам-членам ЄС, які пообіцяли активізувати відповідні зусилля та надати додаткове обладнання та ресурси для української енергетичної системи.

"Я підкреслив, що Україна виконує свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС, включаючи історичну ратифікацію Римського статуту. Ми розраховуємо на підтримку держав-членів у просуванні переговорів про вступ України до ЄС у належному темпі", - написав також він.

"Працюючи разом, ми можемо спрямувати історію до миру, безпеки та справедливості. З цією метою ми домовилися працювати над новими сміливими кроками в наступному політичному сезоні", - додав міністр.
 

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