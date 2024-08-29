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АНАЛІТИКА

Коломойському пом'якшили запобіжний захід у справі БЕБ, але не відпустили з СІЗО

17:38 29.08.2024 |

Політика

 

Шевченківський районний суд Києва у четвер, 29 серпня, змінив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського, який майже рік перебуває під вартою у справі Бюро економічної безпеки.

У зв'язку з закінченням передбаченого законом граничного 12-місячного терміну арешту (він спливав 2 вересня) за клопотанням сторони обвинувачення Коломойському призначили заставу в розмірі 1,9 млрд грн.

"Змінити Коломойському Ігорю Валерійовичу раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави. Визначити розмір застави 612 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1,877 млрд грн", - оголосила рішення слідча суддя.

Коломойський сказав, що не збирається вносити ці гроші.

"Це найбезглуздіша ідея з усіх можливих варіантів. Тому що я неодноразово заявляв, що не збирався і не збираюся вносити жодних застав. Це нереально, неможливо. Єдине, на що я погодився б, - дати чесне слово або особисте зобов'язання", - сказав Коломойський під час судового засідання.

Адвокат Коломойського Олександр Лисак в коментарі УНІАН пояснив, що за деякий час Коломойському, скоріше за все, призначать домашній арешт у цій справі.

"Ми можемо змоделювати ситуацію. Суд задовольняє клопотання обвинувачення. Він повинен протягом п'яти днів внести цю заставу. А якщо людина не вносить цю заставу - прокурор повинен звернутися з клопотанням про зміну на більш суворий запобіжний захід. А більш суворий - це домашній арешт. Не розумію, в чому сенс наразі обирати такий запобіжний захід", - сказав він.

Чи випустять Коломойського на свободу

Зміна запобіжного заходу поки що не вплине на перебування Коломойського в СІЗО.

У травні 2024 року Коломойський отримав підозру в підбурюванні до замаху на вбивство юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Після цього Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.

Адвокат В'ячеслав Криглевич у коментарі Суспільному сказав, що за вимогами Кримінально-процесуального кодексу Коломойського мали б звільнити з-під варти, проте Шевченківський суд не може звільнити його, бо є інше провадження. За ним Коломойського утримуватимуть щонайменше до 25 жовтня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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