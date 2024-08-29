Підозрюваний у незаконному збагаченні голова АМКУ Кириленко вніс 30 мільйонів застави, – САП

Підозрюваний у незаконному збагаченні голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко вніс заставу 30 млн грн і перебуватиме під процесуальними зобов'язаннями, зокрема носитиме електронний браслет.

"Він вніс заставу, як раніше визначив Вищий антикорупційний суд", - повідомили агентству в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Раніше ВАКС обрав Кириленку запобіжний захід у вигляді застави 30 млн грн і процесуальних зобов'язань, зокрема носіння електронного засобу контролю.

У ВАКС уточнювали, що підозрюваний, якого не тримають під вартою, протягом п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем і надати документ, який це підтверджує.





Крім того, у разі внесення застави підозрюваний носитиме електронний засіб контролю. Водночас на нього буде покладено інші процесуальні зобов'язання: за першою вимогою прибувати до детектива, прокурора й до суду, не залишати межі Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляти детектива, прокурора і суд про зміну місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду, здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

САП і НАБУ повідомили голові АМКУ про підозру в незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і декларуванні недостовірної інформації.

Досудове розслідування встановило, що у 2020-2023 рр. чиновник, обіймаючи посаду керівника облдержадміністрації, придбав 21 об'єкт нерухомого майна та один люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.