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Посол ЄС погоджується з необхідністю дозволити Україні бити вглиб РФ
12:04 29.08.2024 |
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова поділяє думку високого представника ЄС Жозепа Борреля щодо надання Україні дозволів на удари по території Росії.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Укрінформу".
Матернова згадала останню масовану ракетну атаку РФ на українські міста і наголосила, що "настав час усім нам зібратися і допомогти Україні захистити себе", зокрема надати більше засобів ППО та можливостей відбивати російські удари.
На запитання, чи вважає вона, що Україні необхідно дозволити бити по військових цілях на території Росії, використовуючи західну зброю, посол відповіла: "Я можу лише повторити слова мого керівника, високого представника ЄС Жозепа Борреля, який дуже відкрито закликав скасувати обмеження на використання ракет дальнього радіуса дії".
"Тому що Україні слід дозволити захищатися ефективно та відповідно до норм міжнародного права. Тож я можу лише погодитися зі своїм начальником із цього приводу", - підкреслила Матернова.
Нагадаємо, 29 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ розраховує добитися згоди партнерів на застосування далекобійних ракет по цілях на території Росії та вчасно отримати такі спроможності.
Дозвіл завдавати ударів по території Росії дасть можливість ввести ворога у стратегічну невизначеність, а надходження до України літаків F-16, зокрема із дозволом збивати повітряні цілі над Росією, суттєво посилить спроможності у захисті неба.
Такі дозволи відкривають українським Силам оборони нові перспективи, серед яких, як стверджує низка військових аналітиків, обмеження активності авіації противника в разі ураження на глибину хоча б до 80 км.
ЗМІ також повідомляли, що у Великій Британії підтримують ідею ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Росії, проте публічно не закликають до неї, адже побоюються погіршення відносин зі США.
Днями неофіційно стало відомо, що Україна планує надати Білому дому перелік цілей в Росії для ракет ATACMS у спробі переконати Байдена.
Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Київ продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення "щита ППО" над заходом України.
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