Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Завод боєприпасів у США збільшив виробництво артснарядів для України на 50%

 

На заводі боєприпасів у Пенсільванії (США) вдалося збільшити виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні в рамках оборонної допомоги на 50%. Також на підприємстві планують ввести в експлуатацію додаткові потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами представника командувача Сухопутними військами США на заводі у Скрентоні (місто в Пенсільванії) Річарда Хансена, наразі на підприємстві зосереджені на виробництві снарядів калібру 155 мм.

"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб забезпечити досягнення мети, яку поставив Пентагон", - додав він.

Цей армійський боєприпасний завод відправляє заготовки (готові корпуси) до Айови, де їх наповнюють вибуховою речовиною та оснащують запалами.

Зазначається, що завод у Скрентоні разом із двома іншими у сусідньому Вілкс-Барре нещодавно збільшив виробництво з 24 000 снарядів на місяць до 36 000.

Крім того, представник заводу розповів AP, що розробляються три нові виробничі лінії, які дозволять фабриці в Скрентоні виробляти ще більше критичних боєприпасів.

Зауважимо, що даним заводом з 2006 року керує General Dynamics за контрактом з урядом США, якому належить підприємство.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2508
  0,0500
 0,12
EUR
 1
 45,8791
  0,2250
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8806  0,07 0,16 41,4983  0,06 0,14
EUR 45,5083  0,12 0,26 46,2711  0,14 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,02 0,05 41,2900  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес