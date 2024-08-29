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АНАЛІТИКА

Після масованого удару РФ НАТО збільшить допомогу Україні

 

Після останніх ударів військ РФ по території України, зокрема і того, що став наймасованішим за час повномасштабного вторгнення РФ, Північноатлантичний альянс (НАТО) готовий посилити підтримку Києва. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу, 28 серпня, після засідання Ради НАТО - Україна, скликаного на прохання Києва.

"На тлі останнього російського нападу союзники по Альянсу сьогодні підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні, - сказав він. - Ми повинні продовжувати надавати Україні обладнання та боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення. Це життєво важливо, аби Україна могла продовжувати боротьбу".

Водночас Столтенберг наголосив: спроможність України підтримувати свою оборону від агресії РФ потребує збільшення поставок і військової підтримки.

Союзники по НАТО засудили невибіркові удари РФ

За словами Столтенберга, на засіданні Ради Україна - НАТО міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про події у зоні бойових дій і пріоритетні потреби України. Члени Альянсу, своєю чергою, рішуче засудили невибіркові удари військ РФ по українському цивільних та інфраструктурі.

Згодом Умєров в дописі у Facebook повідомив, що під час засідання обговорювалися подальші плани щодо поставок Україні систем ППО та ракет до них. "Також ми продовжуємо консультації, зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони - так званого поясу безпеки над західними регіонами держави", - написав він.

Рада НАТО-Україна була створена на саміті Альянсу в липні 2023 року і є майданчиком для спільних консультацій, ухвалення рішень і координації спільної діяльності. У засіданнях ради зазвичай беруть участь постпреди країн-членів альянсу та офіційні особи України.

Місія NSATU запрацює у вересні

На ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року багато союзників оголосили, що направлять Україні додаткові системи ППО, зокрема батареї Patriot. Їм також вдалося домовитися про надання Києву військової допомоги на суму щонайменше 40 мільярдів євро у 2025 році.

Крім того, у вересні запрацює нова програма координації військової допомоги Україні "Підтримка НАТО в галузі безпеки і навчання для України" - Nato Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Вона не замінить собою "формат Рамштайн" під егідою США, але доповнюватиме і підтримуватиме його.

Альянс куруватиме підготовку українських військових на навчальних об'єктах НАТО, плануватиме і координуватиме постачання озброєнь Києву, а також керуватиме передачею і ремонтом техніки. Штаб-квартира місії буде в німецькому Вісбадені.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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