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Литва передала Україні нову партію військової допомоги
22:52 28.08.2024 |
Україна отримала нову партію військової допомоги від Литви у середу, 28 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
Як повідомили у відомстві, Литва передала українським військам навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка.
За інформацією литовського Міноборони, у відповідь на запити України цього року Литва вже передала:
* 155-мм боєприпаси;
* бронетранспортери М577;
* бронетранспортери М113;
* системи протидії безпілотникам;
* зимове спорядження та комплекти теплого одягу;
* боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав";
* системи дистанційного підриву RISE-1;
* генератори;
* деталі в розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос";
* навантажувачі;
* причепи;
* розкладні ліжка;
* інше допоміжне обладнання.
З початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 млн євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1 млрд євро.
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