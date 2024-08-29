Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Україна отримала нову партію військової допомоги від Литви у середу, 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як повідомили у відомстві, Литва передала українським військам навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка.

За інформацією литовського Міноборони, у відповідь на запити України цього року Литва вже передала:

* 155-мм боєприпаси;

* бронетранспортери М577;

* бронетранспортери М113;

* системи протидії безпілотникам;

* зимове спорядження та комплекти теплого одягу;

* боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав";

* системи дистанційного підриву RISE-1;

* генератори;

* деталі в розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос";

* навантажувачі;

* причепи;

* розкладні ліжка;

* інше допоміжне обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 млн євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1 млрд євро.

