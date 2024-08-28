Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія і Німеччина: Немає нових рішень щодо зняття обмежень на удари по РФ

 

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу заявили про відсутність нових рішень з боку їхніх країн щодо обмежень на використання зброї, яку вони передали в Україні.

Про це Стармер і Шольц сказали на пресконференції в Берліні, їх цитує видання The Guardian, пише "Європейська правда".

У керівників двох урядів запитали, чи обговорювали вони зняття обмежень на зброю, надану Україні, що дозволило б використовувати її на території Росії.

На це Стармер відповів, що "ми підтримуємо Україну, надаємо їй зброю і надаємо їй підтримку". При цьому він наголосив, що

"ніяких нових або інших рішень не було прийнято".

"Я не збираюся вдаватися в тактичні питання щодо застосування зброї з цілком очевидних причин, але ніяких нових рішень не було прийнято", - сказав Стармер.

Шольц підкреслив, що Німеччина є одним з найбільших прихильників України в Європі і збирається продовжувати цю підтримку".

"Що стосується поставок зброї, то ніяких нових рішень з боку Німеччини немає", - зазначив глава уряду Німеччини.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський закликав друзів України тиснути на союзників і партнерів у питанні дозволу для України бити далекобійною зброєю по території Росії.

ЗМІ повідомляли, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до США дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.

Видання The Telegraph з посиланням на джерела зазначало, що Британія підтримує ідею ударів ракетами Storm Shadow по Росії, але боїться проблем зі США.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2508
  0,0500
 0,12
EUR
 1
 45,8791
  0,2250
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9477  0,07 0,18 41,5577  0,05 0,12
EUR 45,6281  0,10 0,21 46,4135  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,02 0,05 41,2900  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес