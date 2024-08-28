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Британія і Німеччина: Немає нових рішень щодо зняття обмежень на удари по РФ
16:59 28.08.2024 |
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу заявили про відсутність нових рішень з боку їхніх країн щодо обмежень на використання зброї, яку вони передали в Україні.
Про це Стармер і Шольц сказали на пресконференції в Берліні, їх цитує видання The Guardian, пише "Європейська правда".
У керівників двох урядів запитали, чи обговорювали вони зняття обмежень на зброю, надану Україні, що дозволило б використовувати її на території Росії.
На це Стармер відповів, що "ми підтримуємо Україну, надаємо їй зброю і надаємо їй підтримку". При цьому він наголосив, що
"ніяких нових або інших рішень не було прийнято".
"Я не збираюся вдаватися в тактичні питання щодо застосування зброї з цілком очевидних причин, але ніяких нових рішень не було прийнято", - сказав Стармер.
Шольц підкреслив, що Німеччина є одним з найбільших прихильників України в Європі і збирається продовжувати цю підтримку".
"Що стосується поставок зброї, то ніяких нових рішень з боку Німеччини немає", - зазначив глава уряду Німеччини.
Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський закликав друзів України тиснути на союзників і партнерів у питанні дозволу для України бити далекобійною зброєю по території Росії.
ЗМІ повідомляли, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до США дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.
Видання The Telegraph з посиланням на джерела зазначало, що Британія підтримує ідею ударів ракетами Storm Shadow по Росії, але боїться проблем зі США.
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