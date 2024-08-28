Фінансові новини
- |
- 28.08.24
- |
- 20:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони планує до кінця року розширити функціонал і охоплення «Резерв+», «Армія+» і Delta
Міністерство оборони України планує розширити до кінця 2024 року функціонал і кількість користувачів трьох флагманських застосунків - "Резерв+", "Армія+" і Delta, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у середу.
"Три флагманські продукти. Найбільший фокус у нас зараз на них. Взагалі в нас у беклозі 63 продукти. Не всі масові, але серед них є низка інфраструктурних, без яких не працюватимуть масові продукти", - розповіла Черногоренко.
За її словами, у планах - довести до 500 тис. кількість користувачів сервісу "Армія+" з поточними послугами: опитування і ArmyID. Крім того, планується додати в сервіс найбільш затребувані типи рапортів.
"Ми зараз говоримо про це з військовими і робимо постійний зріз того, що потрібно насамперед, і вже маємо цифри",- додала Черногоренко.
Вона також повідомила, що до теперішнього часу майже 400 військових частин уже запровадили в себе використання "Армія+" протягом 20 днів із моменту запуску сервісу.
"За 20 днів із моменту запуску майже 400 військових частин уже запровадили в себе використання «Армія+». Я знову ж таки скажу: це для нас є індикатором", - зазначила Черногоренко.
Крім того, вона повідомила, що станом на ранок 28 серпня завдяки щоденному зрізу інформації щодо користувачів "Армія+" стало відомо про 100 тис. активних користувачів-військовослужбовців.
За словами Черногоренко, для військових ІТ-систем і продуктів зазначена кількість користувачів є нетиповою.
"Системи, які впроваджувалися в армії вісім років, мають удвічі менше користувачів зараз. Ми бачимо, що продукт органічно дуже швидко зростає", - додала Черногоренко.
Водночас, за її словами, у "Резерв+" у планах додати відстрочки і зробити онлайн-рекрутинг. Впровадити цю функцію можливо до кінця поточного року.
Водночас щодо сервісу Delta у планах - наростити кількість користувачів до 100 тис.
"Я ставлю перед собою завдання 100 тис., але буду рада, якщо наші військові підхоплять. Я вже бачу, що вони підхоплюють, тому що ми легалізували Delta, вона вже має всі дозволи", - розповіла Черногоренко.
Раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку на своїй фейсбук-сторінці повідомляла, що Delta введено в експлуатацію для всіх підрозділів ЗСУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань
|Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві
|Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети
|НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британія і Німеччина: Немає нових рішень щодо зняття обмежень на удари по РФ
|Міноборони планує до кінця року розширити функціонал і охоплення «Резерв+», «Армія+» і Delta
|Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку
|Суд відпустив голову АМКУ Кириленка під заставу 30 млн грн
|Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова
|Санкції проти Лукойла не зменшили потік нафти в Угорщину й Словаччину. Його замінила Татнєфть
Бізнес
|У Gmail на Android тепер є новий спосіб швидко відповідати на листи
|Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows
|Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів
|Apple представить iPhone 16, AirPods 4 і нові Apple Watch на презентації 9 вересня
|Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах
|Відеокарти NVIDIA RTX 5060 отримають пам’ять GDDR7 та споживатимуть менше, — виробник ноутбуків
|Представник Samsung заявив, що компанія веде розробку пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються