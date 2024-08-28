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Міноборони планує до кінця року розширити функціонал і охоплення «Резерв+», «Армія+» і Delta

16:49 28.08.2024 |

Політика, Україна

 

Міністерство оборони України планує розширити до кінця 2024 року функціонал і кількість користувачів трьох флагманських застосунків - "Резерв+", "Армія+" і Delta, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у середу.

"Три флагманські продукти. Найбільший фокус у нас зараз на них. Взагалі в нас у беклозі 63 продукти. Не всі масові, але серед них є низка інфраструктурних, без яких не працюватимуть масові продукти", - розповіла Черногоренко.

За її словами, у планах - довести до 500 тис. кількість користувачів сервісу "Армія+" з поточними послугами: опитування і ArmyID. Крім того, планується додати в сервіс найбільш затребувані типи рапортів.

"Ми зараз говоримо про це з військовими і робимо постійний зріз того, що потрібно насамперед, і вже маємо цифри",- додала Черногоренко.


Вона також повідомила, що до теперішнього часу майже 400 військових частин уже запровадили в себе використання "Армія+" протягом 20 днів із моменту запуску сервісу.

"За 20 днів із моменту запуску майже 400 військових частин уже запровадили в себе використання «Армія+». Я знову ж таки скажу: це для нас є індикатором", - зазначила Черногоренко.

Крім того, вона повідомила, що станом на ранок 28 серпня завдяки щоденному зрізу інформації щодо користувачів "Армія+" стало відомо про 100 тис. активних користувачів-військовослужбовців.

За словами Черногоренко, для військових ІТ-систем і продуктів зазначена кількість користувачів є нетиповою.

"Системи, які впроваджувалися в армії вісім років, мають удвічі менше користувачів зараз. Ми бачимо, що продукт органічно дуже швидко зростає", - додала Черногоренко.

Водночас, за її словами, у "Резерв+" у планах додати відстрочки і зробити онлайн-рекрутинг. Впровадити цю функцію можливо до кінця поточного року.

Водночас щодо сервісу Delta у планах - наростити кількість користувачів до 100 тис.

"Я ставлю перед собою завдання 100 тис., але буду рада, якщо наші військові підхоплять. Я вже бачу, що вони підхоплюють, тому що ми легалізували Delta, вона вже має всі дозволи", - розповіла Черногоренко.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку на своїй фейсбук-сторінці повідомляла, що Delta введено в експлуатацію для всіх підрозділів ЗСУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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