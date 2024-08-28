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Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку
13:34 28.08.2024 |
Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко підготував для передання українським військовослужбовцям, які воюють у районі Покровська Донецької області, ще одну партію FPV-дронів та іншої техніки, повідомляють на сайті політсили в середу.
До пакету військової допомоги входять 1150 дронів, робот-розмінувальник для саперів, квадроцикли для евакуації поранених і штурмів, "Мавіки" для коригування артилерії, засоби окопного РЕБ, зарядні станції, а також пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ) сукупною вартістю близько 30 млн грн.
"Техніка наших військових дуже постраждала в Покровську, і ми укомплектували ПАРМи інструментами та запчастинами. Квадроцикли - в першу чергу їх потребує евакуація поранених", - зазначив Порошенко.
У політсилі зазначили, що це вже друга партія військової допомоги, яку він передає військовослужбовцям на Донеччину за тиждень.
"Ми за ці 10 днів були на сумському напрямку, допомагаючи тим, хто зараз за кордоном. Були на харківському напрямку. А зараз ми знову їдемо в Покровськ. Там - справжнє пекло. Росіяни йдуть на штурм, незважаючи на втрати... Знаю точно: вся ця техніка точно завдасть росіянам великої шкоди", - зазначив Порошенко.
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