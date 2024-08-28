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АНАЛІТИКА

Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку

13:34 28.08.2024 |

Політика

Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку

 

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко підготував для передання українським військовослужбовцям, які воюють у районі Покровська Донецької області, ще одну партію FPV-дронів та іншої техніки, повідомляють на сайті політсили в середу.

Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку

 

До пакету військової допомоги входять 1150 дронів, робот-розмінувальник для саперів, квадроцикли для евакуації поранених і штурмів, "Мавіки" для коригування артилерії, засоби окопного РЕБ, зарядні станції, а також пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ) сукупною вартістю близько 30 млн грн.

Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку

 

"Техніка наших військових дуже постраждала в Покровську, і ми укомплектували ПАРМи інструментами та запчастинами. Квадроцикли - в першу чергу їх потребує евакуація поранених", - зазначив Порошенко.

Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку

 

У політсилі зазначили, що це вже друга партія військової допомоги, яку він передає військовослужбовцям на Донеччину за тиждень.

Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку

 

"Ми за ці 10 днів були на сумському напрямку, допомагаючи тим, хто зараз за кордоном. Були на харківському напрямку. А зараз ми знову їдемо в Покровськ. Там - справжнє пекло. Росіяни йдуть на штурм, незважаючи на втрати... Знаю точно: вся ця техніка точно завдасть росіянам великої шкоди", - зазначив Порошенко.


Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку

 

Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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