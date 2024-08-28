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Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова
12:50 28.08.2024 |
За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що 26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.
Серед іншого ДБР підозрює експосадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника держпідприємства протягом 2019-2021 роках.
Справа Наумова
У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.
У суді уточнили, що Наумов вийшов з сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.
В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше - періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.
З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".
Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою - близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.
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