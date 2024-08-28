Санкції проти Лукойла не зменшили потік нафти в Угорщину й Словаччину. Його замінила Татнєфть

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через Україну в липні 2024 року залишався в межах норми, попри українські санкції проти Лукойлу. Bloomberg пише, що інша російська компанія замінила більшу частину лукойлівських барелів.

Джерело Bloomberg на нафтовому ринку розказало, що Росія у липні експортувала 436 000 тонн сирої нафти в Угорщину і приблизно 356 000 тонн - в Словаччину. Це навіть більше, ніж у червні (коли нафтопереробні заводи MOL в цих країнах перебували на щорічному обслуговуванні), і на тому ж рівні, що й у липні 2023 року.

Лукойл справді припинив постачання в липні, але його обсяги взяла на себе Татнєфть, сказав співрозмовник.

Татнєфть також перебуває під українськими санкціями, але вони набагато м'якші у порівнянні з Лукойлом й стосуються лише блокування активів.