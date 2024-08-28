Фінансові новини
- |
- 28.08.24
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кулеба прямує до Польщі та Брюсселя
11:53 28.08.2024 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу-четвер перебуватиме з візитами у Польщі та Бельгії.
Як пише "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі МЗС.
28 серпня Кулеба приїздить до Польщі та проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Вони разом візьмуть участь у форумі "Campus - the Future of Poland" в Ольштині, місті на півночі країни.
Після того Кулеба вирушить до Брюсселя, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
"Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки "формули миру" на шляху до другого Саміту миру", - зазначили в МЗС.
Нагадаємо, також 28 серпня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, що пов'язано з масованими повітряними атаками РФ в ніч на понеділок та вівторок.
У понеділок Польща заявила про порушення її кордонів "повітряним об'єктом", ймовірно "Шахедом", який у підсумку або впав, або вилетів назад у повітряний простір України.
Після масованої російської атаки в понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань
|Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві
|Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети
|НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Порошенко передає 1150 дронів і партію іншої техніки для військових на покровському напрямку
|Суд відпустив голову АМКУ Кириленка під заставу 30 млн грн
|Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова
|Санкції проти Лукойла не зменшили потік нафти в Угорщину й Словаччину. Його замінила Татнєфть
|Кулеба прямує до Польщі та Брюсселя
|Політика США щодо заборони на дальні удари ЗСУ по Росії не змінилася - Пентагон
Бізнес
|Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows
|Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів
|Apple представить iPhone 16, AirPods 4 і нові Apple Watch на презентації 9 вересня
|Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах
|Відеокарти NVIDIA RTX 5060 отримають пам’ять GDDR7 та споживатимуть менше, — виробник ноутбуків
|Представник Samsung заявив, що компанія веде розробку пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються
|Два майнінгові пули контролюють понад 55% хешрейту біткоїна