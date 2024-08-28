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АНАЛІТИКА

Політика США щодо заборони на дальні удари ЗСУ по Росії не змінилася - Пентагон

 

США не шукають конфлікту з Росією, а лише підтримують можливість України захиститься від агресії, заявив представник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 27 серпня.

"Ми не воюємо з Росією. Ми не шукаємо конфлікту з Росією. Ми просто підтримуємо демократичну країну, в яку вторглися два з половиною роки тому, і даємо їй можливість захистити себе", - сказав Райдер.

Він також зазначив, що політика Пентагону щодо використання ЗСУ американської зброї для завдання ударів по російській території не змінилася.

"Наша політика не змінилася. Ви чули, як ми говорили, що українці можуть використовувати допомогу США у безпековій сфері, щоб захистити себе від транскордонних атак, іншими словами, від контратаки. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по Росії, наша політика не змінилася", - наголосив представник Пентагону.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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