У Польщі відповіли Зеленському на прохання передати МіГи

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона може передати Україні свої МіГ-29, як про це просив президент Володимир Зеленський, тільки після того, як отримає більш сучасну заміну.

Слова польського міністра наводить портал Wirtualna Polska, повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції у вівторок Зеленський розповів, що хотів би домогтися згоди від Польщі на передачу винищувачів радянських моделей, зокрема МіГ.

Голова польського Міноборони сказав, що розуміє українського президента, але підкреслив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки й уже зробила для України все, що могла.

"Я знаю, що Україна потребує багато зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберегти свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони", - додав він.

Стосовно передання Україні польських МіГ-29 Косіняк-Камиш зазначив, що такі рішення можуть ухвалити лише після того, як польські Військово-повітряні сили будуть посилені новими літаками - зокрема замовленими у США F-35.

"Тільки після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГі-29, які зараз все ще використовуються зокрема для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення", - додав він.

У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.