Моді після візиту в Україну обговорив з Путіним зміцнення стратегічного партнерства

Прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Моді написав у своєму Twitter.

За словами Моді, він з Путіним обговорив його візит до Києва й війну РФ проти України, яку індійський прем'єр називає "російсько-українським конфліктом".

"Сьогодні відбулася розмова з президентом Путіним... Обмінялися думками щодо російсько-українського конфлікту й моїми враженнями від нещодавнього візиту в Україну. Підтвердив тверду прихильність Індії підтримці якнайшвидшого, міцного й мирного врегулювання конфлікту", - написав Моді.

Окрім цього Моді повідомив, що під час розмови сторони "обговорювали заходи щодо подальшого зміцнення особливого й привілейованого стратегічного партнерства".