США модернізували системи РЕБ на переданих Україні винищувачах F-16

Американські військові допомогли покращити системи радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які союзники передали Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на підрозділ Повітряних сил США 350th Spectrum Warfare Wing​.

Майбутні українські літаки оновлювали інженери 68-ї ескадрильї радіоелектронної боротьби у співпраці з норвезькими та данськими колегами.

"Щоб ефективно інтегрувати F-16 у ВПС України, його підсистеми РЕБ потрібно було перепрограмувати, щоб вони були ефективні проти російських загроз", - йдеться у повідомленні.

Перед фахівцями стояла подвійна проблема: системи, яка використовується на F-16, немає на озброєнні США, а також короткі терміни оптимізації систем, щоб встигнути до дати поставки літаків.

Спираючись на дані від Данії та Норвегії, спеціалісти вивчили конструкцію системи та розробили підходи для її перепрограмування. Спільно з партнерами фахівці протестували оновлений комплекс, а також змогли покращити процеси перепрограмування всіма сторонами.

Як зазначено, Україна є офіційним замовником послуг у 68-ї ескадрильї, що дозволить підрозділу забезпечувати підтримку та своєчасне оновлення та модернізацію систем РЕБ на основі досвіду та рекомендацій від української сторони.

Як відомо, винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.