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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
США модернізували системи РЕБ на переданих Україні винищувачах F-16
18:09 27.08.2024 |
Американські військові допомогли покращити системи радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які союзники передали Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на підрозділ Повітряних сил США 350th Spectrum Warfare Wing.
Майбутні українські літаки оновлювали інженери 68-ї ескадрильї радіоелектронної боротьби у співпраці з норвезькими та данськими колегами.
"Щоб ефективно інтегрувати F-16 у ВПС України, його підсистеми РЕБ потрібно було перепрограмувати, щоб вони були ефективні проти російських загроз", - йдеться у повідомленні.
Перед фахівцями стояла подвійна проблема: системи, яка використовується на F-16, немає на озброєнні США, а також короткі терміни оптимізації систем, щоб встигнути до дати поставки літаків.
Спираючись на дані від Данії та Норвегії, спеціалісти вивчили конструкцію системи та розробили підходи для її перепрограмування. Спільно з партнерами фахівці протестували оновлений комплекс, а також змогли покращити процеси перепрограмування всіма сторонами.
Як зазначено, Україна є офіційним замовником послуг у 68-ї ескадрильї, що дозволить підрозділу забезпечувати підтримку та своєчасне оновлення та модернізацію систем РЕБ на основі досвіду та рекомендацій від української сторони.
Як відомо, винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.
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