Фінансові новини
- |
- 28.08.24
- |
- 02:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський представить План перемоги України президенту США Байдену у вересні
16:03 27.08.2024 |
Президент України Володимир Зеленський представить План перемоги України президенту США Джозефу Байдену у вересні.
"Курська область входить у наш план - План перемоги України. Можливо, це звучить для когось надто амбітно, але для нас це важливий план", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок у Києві.
Президент зазначив, що ще одним напрямом плану є закріплення України в стратегічному місці безпекової інфраструктури світу.
Третім напрямом є пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом.
Четвертий напрям, за словами президента, це економічний напрям.
"План підготовлений. Гадаю, що правильно буде, якщо я цей план представлю спочатку президенту США. Від нього залежить успішність цього плану - дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть, чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде в цьому плані", - додав він.
Зеленський заявив, що представить План перемоги України президенту США Джозефу Байдену у вересні, а також має намір передати цей план Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети
|НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»
|НБУ запровадить тимчасовий ліміт у 150 тис. грн на вихідні перекази Р2Р
|РФ вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Польщі відповіли Зеленському на прохання передати МіГи
|Моді після візиту в Україну обговорив з Путіним зміцнення стратегічного партнерства
|ВАКС утретє не обрав запобіжного заходу голові АМКУ Кириленку - «Суспільне»
|США модернізували системи РЕБ на переданих Україні винищувачах F-16
|Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві
|Зеленський представить План перемоги України президенту США Байдену у вересні
Бізнес
|Apple представить iPhone 16, AirPods 4 і нові Apple Watch на презентації 9 вересня
|Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах
|Відеокарти NVIDIA RTX 5060 отримають пам’ять GDDR7 та споживатимуть менше, — виробник ноутбуків
|Представник Samsung заявив, що компанія веде розробку пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються
|Два майнінгові пули контролюють понад 55% хешрейту біткоїна
|Samsung Galaxy Ring: розумне кільце, яке неможливо полагодити
|Фонд, пов 'язаний з російськими олігархами Авеном та Мошковичем, допоміг Маску купити Twitter