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Зеленський представить План перемоги України президенту США Байдену у вересні

16:03 27.08.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський представить План перемоги України президенту США Джозефу Байдену у вересні.

"Курська область входить у наш план - План перемоги України. Можливо, це звучить для когось надто амбітно, але для нас це важливий план", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок у Києві.

Президент зазначив, що ще одним напрямом плану є закріплення України в стратегічному місці безпекової інфраструктури світу.

Третім напрямом є пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом.

Четвертий напрям, за словами президента, це економічний напрям.

"План підготовлений. Гадаю, що правильно буде, якщо я цей план представлю спочатку президенту США. Від нього залежить успішність цього плану - дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть, чи будемо ми вільні у використанні того, що там буде в цьому плані", - додав він.

Зеленський заявив, що представить План перемоги України президенту США Джозефу Байдену у вересні, а також має намір передати цей план Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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