У Молдові пояснили, як нардеп Дмитрук перетнув кордон

Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетинав кордон із Молдовою - країна прийняла його як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос в коментарі "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання журналістів, як втікачеві вдалося проїхати транзитом через Молдову, Ефрос заявив, що існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян.

Він, зокрема, підкреслив, що особливо це стосується громадян України, які приїжджають із території, де йде війна.

"Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов'язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", - сказав глава молдовського МЗС.

Тому, за його словами, молдовська сторона виконала свої зобов'язання: в'їзд Дмитрука задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

Нагадаємо, 25 серпня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному нардепу за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі й Києві, які відбулися у 2022 та 2023 роках, а раніше того ж дня ЗМІ вже повідомляли, що нардеп Дмитрук виїхав за кордон до Молдови.

Наступного дня у ДБР повідомили: у відомстві були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше, бо не було підозри від генерального прокурора.