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Україна надасть Білому дому перелік цілей в РФ для ATACMS у спробі переконати Байдена, - Politico
13:32 27.08.2024 |
Україна збирається надати адміністрації Байдена перелік цілей в глибині території Росії у спробах переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Politico.
За інформацією видання, це не перший подібний список, підготовлений Києвом, але він буде більш детальним.
Список нібито планують показати американським колегам міністр оборони України Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак цього тижня під час візиту до Вашингтона.
За словами співрозмовників видання, у переліку будуть декілька дуже "жирних" цілей, які можна було б дістати за допомогою американських далекобійних ракет, і у Києві сподіваються таким кроком - наданням списку - врешті переконати президента Байдена зняти обмеження.
У Білому домі - окрім побоювань ескалації - аргументують свою позицію тим, що у такому дозволі буде "мало тактичних переваг", тому що Росія виводить важливі цілі з зони можливого ураження, та що Україні бракуватиме ракет ATACMS з тих, які США можуть передати, для завдання ударів не лише по цілях в окупованому Криму, а й на території Росії. В адміністрації Байдена вважають, що кампанія ударів України по цілях у Криму є результативною.
На брифінгу у понеділок речник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що змін у політиці США щодо застосування Україною переданої зброї не було.
Проте деякі українські депутати і посадовці кажуть, що бачать ознаки того, що у Вашингтоні думають про зняття обмежень ближчим часом.
Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.
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