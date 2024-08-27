Міноборони допустило до використання у війську безпілотний транспортер

Міністерство оборони допустило до експлуатації безпілотний багатоцільовий транспортер.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва.

При проєктуванні транспортера розробники врахували вимоги, що були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників.

Повідомляється, що наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і захищений від куль та уламків. Крім того, апарат вийшов простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах. За ходовими характеристиками має високу прохідність і тяглову силу.

Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може здійснювати доставлення боєприпасів та провізії.

В повідомленні додають, що багатофункціональна платформа із встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених. Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки - встановлювати мінні загородження.

Наземний роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів оснащених гранатометами, кулеметами. Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу, або тягне причіп з аналогічною вагою.