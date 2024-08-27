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Радбез ООН цього тижня проведе два засідання щодо України
09:19 27.08.2024 |
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй у середу, 28 серпня, проведе засідання щодо ситуації в Україні.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив про те, що під час засідання Радбез розгляне останні події повномасштабного російського вторгнення, зокрема, масований ракетно-дроновий удар по Україні у понеділок.
"Події цього понеділка будуть в центрі уваги. Все сказане російськими терористами стане не лише частиною офіційного протоколу засідання, але й предметом розгляду майбутніх трибуналів", - зазначив Кислиця у соцмережі X у понеділок.
Своєю чергою, російські ЗМІ повідомили про те, що у п'ятницю, 30 серпня, на запит РФ Радбез ООН проведе ще одне засідання, яке буде присвячено постачанням західного озброєння Україні.
Нагадаємо, що уночі та вранці 26 серпня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі України, переважно цілячись в енергетичні об'єкти. Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що у 15 регіонах країни було випущено 236 ракет і дронів, більшу частину з яких збила ППО.
Унаслідок цього було пошкоджено кілька об'єктів енергоінфраструктури, включаючи Київську ГЕС . Крім того, за даними МВС та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, загинуло семеро людей та 47 постраждали. На тлі російських ударів у кількох областях України відновили відключення світла.
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