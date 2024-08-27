Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США говоритимуть з Україною про зняття обмежень на удари по Росії, але непублічно

 

Сполучені Штати знають про заклики України розширити дозвіл на удари західною зброєю по території Росії та продовжать відповідні обговорення з українськими колегами.

Про це на онлайн-брифінгу в понеділок, 26 серпня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Кірбі зазначив, що президент Володимир Зеленський неодноразово - як публічно, так і в приватному порядку - просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей переданою США зброєю.

"Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку", - додав він.

Представник Білого дому зазначив, що станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає.

Як відомо, деякі західні країни, насамперед США, дозволили Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії, але лише в обмеженій географічній зоні.

Минулого місяця Зеленський говорив, що Україна поступово змінює позицію Заходу щодо ударів по військових об'єктах у тилу Росії та вже отримує "позитивні сигнали" щодо розширення дозволу на використання зброї західних союзників.

Нещодавно він прямо сказав, що операції ЗСУ в Курській області могло б не бути, якби Захід не встановив обмежень на удари по військових цілях у Росії.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3591
  0,1355
 0,33
EUR
 1
 46,1816
  0,3410
 0,74

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9095  0,01 0,02 41,5567  0,03 0,08
EUR 45,5643  0,04 0,09 46,3533  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,27 41,3400  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес