Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Через масовану атаку по Україні загинули семеро людей, майже 50 постраждали, - ДСНС

23:03 26.08.2024 |

Політика, Україна

 

Внаслідок масованої атаки РФ по Україні у понеділок, 26 серпня, загинули семеро людей, ще 47 людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, підрозділи ДСНС завершили роботи на всіх локаціях після ранкового масованого удару Росії.

Також рятувальники завершили розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п'ятиповерхового житлового будинку у Луцьку.

За інформацією ДСНС, загалом внаслідок атаки по Україні загинуло семеро людей (з яких двоє померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі четверо дітей.

Також було ліквідовано 22 пожежі та врятовано двох людей. Наслідки російського обстрілу ліквідовували близько 740 рятувальників.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3591
  0,1355
 0,33
EUR
 1
 46,1816
  0,3410
 0,74

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9095  0,01 0,02 41,5567  0,03 0,08
EUR 45,5643  0,04 0,09 46,3533  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,27 41,3400  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес