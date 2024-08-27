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Через масовану атаку по Україні загинули семеро людей, майже 50 постраждали, - ДСНС
Внаслідок масованої атаки РФ по Україні у понеділок, 26 серпня, загинули семеро людей, ще 47 людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомляється, підрозділи ДСНС завершили роботи на всіх локаціях після ранкового масованого удару Росії.
Також рятувальники завершили розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п'ятиповерхового житлового будинку у Луцьку.
За інформацією ДСНС, загалом внаслідок атаки по Україні загинуло семеро людей (з яких двоє померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі четверо дітей.
Також було ліквідовано 22 пожежі та врятовано двох людей. Наслідки російського обстрілу ліквідовували близько 740 рятувальників.
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