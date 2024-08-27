Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Окупанти випустили по Україні щонайменше 127 ракет і 109 дронів, застосували касетні боєприпаси - Зеленський

22:53 26.08.2024 |

Політика

 

Російські окупанти випустили щонайменше 127 ракет і 109 безпілотних літальних апаратів по території України під час атаки в понеділок, при цьому місцями застосували касетні боєприпаси, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання ставки Верховного головнокомандувача в понеділок.

"Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів... На самих об'єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об'єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", - написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, учасники засідання детально щодо кожного регіону проаналізували ефективність систем ППО та радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту, ухвалили відповідні рішення.

Заслухали доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3591
  0,1355
 0,33
EUR
 1
 46,1816
  0,3410
 0,74

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9095  0,01 0,02 41,5567  0,03 0,08
EUR 45,5643  0,04 0,09 46,3533  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,27 41,3400  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес