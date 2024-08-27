Окупанти випустили по Україні щонайменше 127 ракет і 109 дронів, застосували касетні боєприпаси - Зеленський

Російські окупанти випустили щонайменше 127 ракет і 109 безпілотних літальних апаратів по території України під час атаки в понеділок, при цьому місцями застосували касетні боєприпаси, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання ставки Верховного головнокомандувача в понеділок.

"Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів... На самих об'єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об'єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", - написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, учасники засідання детально щодо кожного регіону проаналізували ефективність систем ППО та радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту, ухвалили відповідні рішення.

Заслухали доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.