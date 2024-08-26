Україна не готова використовувати свої території як варіант пропозиції миру - Зеленський

Україна рада обговорити ідеї про мир прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, проте не готова відмовлятися від своїх територій, людей і цінностей, заявив президент Володимир Зеленський.

"Третій аспект - це шлях до миру. Ми також говорили про це з паном прем'єр-міністром. Звичайно, він говорив про мир, і ми будемо раді обговорити його ідеї, ми будемо раді поговорити про це. Але ми не готові використовувати наші території як один із варіантів пропозиції", - сказав Зеленський в опублікованому в неділю інтерв'ю представникам індійських ЗМІ.

"Ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції, і наші цінності, і нашу свободу, і нашу демократію. Ми не готові цим жертвувати, і це абсолютно зрозумілі аспекти", - наголосив президент.





Проте Зеленський вважає, що прем'єр-міністр Моді хоче миру більше, ніж Володимир Путін.

"Ви бачите, у чому проблема? Проблема в тому, що Путін не хоче цього (миру - ІФ-У). Я не знаю, що вони там говорять, які деталі з Путіним тощо, але я сказав прем'єр-міністрові: "Дивіться, з ким ви спілкуєтеся. Ви говорите з ним, він говорить вам, що хоче миру, і водночас, коли він говорить, що хоче миру, він атакує лікарню (російський удар по "Охматдиту" 8 липня - ІФ-У)", - зазначив глава держави.