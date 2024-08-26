Фінансові новини
- |
- 26.08.24
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна не готова використовувати свої території як варіант пропозиції миру - Зеленський
09:51 26.08.2024 |
Україна рада обговорити ідеї про мир прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, проте не готова відмовлятися від своїх територій, людей і цінностей, заявив президент Володимир Зеленський.
"Третій аспект - це шлях до миру. Ми також говорили про це з паном прем'єр-міністром. Звичайно, він говорив про мир, і ми будемо раді обговорити його ідеї, ми будемо раді поговорити про це. Але ми не готові використовувати наші території як один із варіантів пропозиції", - сказав Зеленський в опублікованому в неділю інтерв'ю представникам індійських ЗМІ.
"Ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції, і наші цінності, і нашу свободу, і нашу демократію. Ми не готові цим жертвувати, і це абсолютно зрозумілі аспекти", - наголосив президент.
Проте Зеленський вважає, що прем'єр-міністр Моді хоче миру більше, ніж Володимир Путін.
"Ви бачите, у чому проблема? Проблема в тому, що Путін не хоче цього (миру - ІФ-У). Я не знаю, що вони там говорять, які деталі з Путіним тощо, але я сказав прем'єр-міністрові: "Дивіться, з ким ви спілкуєтеся. Ви говорите з ним, він говорить вам, що хоче миру, і водночас, коли він говорить, що хоче миру, він атакує лікарню (російський удар по "Охматдиту" 8 липня - ІФ-У)", - зазначив глава держави.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Ми з партнерами нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів
|Шмигаль: 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки
|Україна використала зброю «нового класу». Що відомо про ракету-дрон «Паляниця»
|ДБР відкрило справу за фактом виїзду нардепа Дмитрука за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Ми з партнерами нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів
|ЗМІ: ЄС адаптуватиме військові навчання до потреб ЗСУ
|Україна не готова використовувати свої території як варіант пропозиції миру - Зеленський
|Зеленський запропонував Моді провести глобальний саміт миру в Індії
|Україна використала зброю «нового класу». Що відомо про ракету-дрон «Паляниця»
|ДБР відкрило справу за фактом виїзду нардепа Дмитрука за кордон
Бізнес
|BMW вперше випередив Tesla за продажем електромобілів у Європі
|Хакер зломав акаунт McDonald’s в Instagram для реклами мемкоїна
|Російському бізнесу остаточно закриють доступ до хмарних сервісів Microsoft
|Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії