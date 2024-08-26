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АНАЛІТИКА

Зеленський запропонував Моді провести глобальний саміт миру в Індії

 

Президент України Володимир Зеленський назвав бажаним, щоб другий саміт миру відбувся в одній із країн глобального півдня, і повідомив, що запропонував прем'єр-міністру Наренду Моді провести саміт в Індії.

"Я справді вважаю, що другий саміт світу має бути в одній із країн, бажано, глобального півдня. І ми дуже відкриті... Я абсолютно підтримую і сказав, і поділився цим із прем'єр-міністром Моді, щоб провести глобальний саміт миру в Індії", - сказав Зеленський в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ, опублікованому в неділю.

Проте президент додав, що Україна не може "провести саміт миру в країні, яка поки що не долучилася до комюніке саміту миру", однак це стосується не лише Індії, а й будь-якої держави, яка позитивно ставилася до прийняття другого саміту.

"Я думаю, ви це розумієте. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - зазначив глава Української держави.


Президент нагадав, що пункти в комюніке, ухваленому на першому саміті миру, стосуються енергетичної, продовольчої безпеки, а також повернення українських дітей, і жоден із пунктів не стосується зброї.

Зеленський додав, що Україна буде задоволена, якщо Індія приєднається до пункту Формули миру, який стосується повернення дітей.

"Тому я думаю, що Індія може обирати будь-який із цих пунктів, долучатися будь-якою з тематикою і може приходити зі своїм баченням, зі своїми додатковими поглядами тощо", - наголосив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія
 

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