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АНАЛІТИКА

МЗС Індії про перспективу участі РФ на Саміті миру: Це вирішувати Україні

 

Рішення запрошувати або не запрошувати РФ до участі в наступному Саміті миру має ухвалювати Україна, заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на пресбрифінгу в п'ятницю в Києві.

"Це їхня (України - ІФ-У) ініціатива, в якій ми взяли участь. Тому я думаю, що це відкрите питання. Якими будуть наступні кроки? Хто саме приїде? Чи прийдуть росіяни, чи не прийдуть? Знаєте, це не те питання, яке ми маємо вирішувати", - сказав він.

"Це питання, яке, імовірно, вирішує держава Україна", - додав глава МЗС Індії.

Він також утримався від коментаря представленого Китаєм "мирного плану" щодо розв'язання війни між Україною і РФ, зазначивши, що це питання "зацікавлених сторін".

"Щодо того, що Китай міг запропонувати, я думаю, що не ми повинні відповідати, а зацікавлені сторони. Тому я б запропонував адресувати це питання українському уряду", - відповів Джайшанкар.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в п'ятницю зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит прем'єра Індії в Україну з моменту здобуття останньою незалежності в 1991 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

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