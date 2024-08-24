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МЗС Індії про перспективу участі РФ на Саміті миру: Це вирішувати Україні
22:43 23.08.2024 |
Рішення запрошувати або не запрошувати РФ до участі в наступному Саміті миру має ухвалювати Україна, заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар на пресбрифінгу в п'ятницю в Києві.
"Це їхня (України - ІФ-У) ініціатива, в якій ми взяли участь. Тому я думаю, що це відкрите питання. Якими будуть наступні кроки? Хто саме приїде? Чи прийдуть росіяни, чи не прийдуть? Знаєте, це не те питання, яке ми маємо вирішувати", - сказав він.
"Це питання, яке, імовірно, вирішує держава Україна", - додав глава МЗС Індії.
Він також утримався від коментаря представленого Китаєм "мирного плану" щодо розв'язання війни між Україною і РФ, зазначивши, що це питання "зацікавлених сторін".
"Щодо того, що Китай міг запропонувати, я думаю, що не ми повинні відповідати, а зацікавлені сторони. Тому я б запропонував адресувати це питання українському уряду", - відповів Джайшанкар.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в п'ятницю зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит прем'єра Індії в Україну з моменту здобуття останньою незалежності в 1991 році.
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