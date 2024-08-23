Україна та Індія закликали до всеосяжної реформи Радбезу ООН - заява

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликали до всеосяжної реформи Ради Безпеки ООН, щоб та відображала сучасні світові реалії, ідеться у спільній заяві.

"Обидві сторони закликали до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН, щоб вона відображала сучасні світові реалії та стала більш репрезентативною, дієвою та ефективною у розв'язанні питань міжнародного миру та безпеки", - йдеться в тексті документа.

Крім цього, українська сторона підтвердила свою підтримку постійного членства Індії в реформованій і розширеній Раді Безпеки ООН.

Зі свого боку Індія висловила сподівання на приєднання України до Міжнародного сонячного альянсу (МСА).