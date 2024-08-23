Індія в санкційній політиці орієнтується на ООН - глава МЗС

Застосування санкцій до інших країн не є частиною дипломатичної політики Індії, але якщо їх і запроваджують, то орієнтиром для цього є ООН, заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар у відповідь на запитання, чи розглядає Індія варіант запровадження санкцій стосовно Російської Федерації.

"Що стосується питання про санкції, я сказав би, що загалом, знаєте, в Індії ми не запроваджуємо санкції проти будь-якої країни. Це не частина нашої політичної дипломатичної історії. Якщо санкції і запроваджують, то, як правило, ми орієнтуємося на санкції ООН. Це ті санкції, які ми поважаємо", - сказав він на пресбрифінгу в п'ятницю в Києві.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в п'ятницю зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит прем'єра Індії в Україну з моменту здобуття останньою незалежності в 1991 році.