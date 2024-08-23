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Є домовленості щодо військово-технічного напряму співпраці з Індією, ще готуємо важливі переговори – Зеленський
22:17 23.08.2024 |
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва було досягнуто домовленостей щодо інших напрямів співробітництва, зокрема й військово-технічного.
"Сьогодні відбувся візит прем'єр-міністра Індії Моді в Україну. Це перший такий візит за час відносин між Індією та незалежною Україною. Ми довго говорили зараз. І про війну Росії проти України, і про необхідність забезпечити саме справедливий мир. Ми дуже цінуємо, що пан Моді розпочав візит із вшанування пам'яті українських дітей, чиї життя забрала російська агресія", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні в п'ятницю ввечері.
Президент подякував Індії за надані пакети підтримки, а також наголосив на важливості того, що індійська сторона залишається прихильником міжнародного права і підтримує "базові принципи": суверенітет і територіальну цілісність України.
"Індія також бере участь у нашій роботі щодо Формули миру - була представлена і на Саміті миру, і працюємо у відповідних групах згідно з Формулою миру. Усе це додає нам оптимізму, і важливо, щоб якомога більше глобальних суб'єктів чітко висловлювали свою позицію щодо фундаментальних норм міжнародного права і щоб відвідували Україну - демонстрували свою підтримку реально", - зазначив президент.
Він повідомив, що крім чотирьох міжурядових документів, підписаних Україною та Індією, "є також домовленості за іншими напрямами співробітництва, зокрема й військово-технічного".
"Готуємо і ще важливі перемовини", - заявив Зеленський.
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