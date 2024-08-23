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АНАЛІТИКА

Латвія передає ЗСУ 1400 безпілотників

 

Латвія анонсувала черговий пакет військової допомоги для Збройних Сил України.

Про це у Twitter розповів міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (Andris Spruds). Йдеться про 1400 безпілотників. Вони вже готові до відправки.

До речі, загалом Латвія передала українській армії 3000 БПЛА місцевого виробництва. Дрони відправили Україні в рамках коаліції, до якої також входять Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина та Швеція.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Латвія
 

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