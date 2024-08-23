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Зеленський і Моді домовилися вивчити можливість залучення індійських компаній до відновлення України
17:34 23.08.2024 |
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися вивчити можливість залучення в прийнятний спосіб індійських компаній до відновлення України.
Як повідомляється у спільній заяві лідерів, українська сторона також подякувала Індії за надану Україні гуманітарну допомогу й привітала укладення Меморандуму про взаєморозуміння щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад.
Зазначено, що меморандум дасть змогу розвивати взаємоузгоджені сторонами проєкти коштом грантової допомоги Індії.
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