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АНАЛІТИКА

Зеленський і Моді домовилися вивчити можливість залучення індійських компаній до відновлення України

 

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися вивчити можливість залучення в прийнятний спосіб індійських компаній до відновлення України.

Як повідомляється у спільній заяві лідерів, українська сторона також подякувала Індії за надану Україні гуманітарну допомогу й привітала укладення Меморандуму про взаєморозуміння щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад.

Зазначено, що меморандум дасть змогу розвивати взаємоузгоджені сторонами проєкти коштом грантової допомоги Індії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія
 

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