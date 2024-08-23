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АНАЛІТИКА

Україна збирається активізувати співпрацю з країнами Африки

 

У Міністерстві закордонних справ України відбулася робоча зустріч представників органів влади та бізнесу щодо активізації співпраці з країнами Африки в агропромисловому секторі.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Як повідомляється, захід відбувся в контексті реалізації зовнішньополітичної стратегії України, спрямованої на зміцнення українсько-африканських відносин.

Виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що для українського агросектору ринки африканських країн мають значний потенціал для розвитку бізнесових та виробничих відносин.

Зокрема, в короткостроковій перспективі мова йде про експорт української продукції до країн континенту, а в середній та довгостроковій перспективі - можливість розвитку технологічного партнерства.

У рамках виконання домовленостей, досягнутих за результатами африканського турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в серпні цього року, учасники зустрічі обговорили взаємодію та підтримку українських виробників у виході на африканські ринки, а також розширення торговельно-економічної співпраці з країнами Африки.

У червня повідомлялося, що Україна вперше відправила соняшникову олію до п'яти держав Африки в межах гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine.

Таким чином Україна почала постачати в рамках цієї ініціативи не лише зерно, а і кукурудзу, горох, а тепер вже і соняшникову олію.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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