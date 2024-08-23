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Моді відзначив прогрес в українсько-індійських відносинах і заявив про готовність закривати гуманітарні потреби України
16:34 23.08.2024 |
Україна та Індія демонструють прогрес у двосторонніх відносинах, незважаючи на війну в Україні, зазначив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю.
"Незважаючи на складні обставини, наші двосторонні відносини демонструють гарний прогрес, і я можу сказати, що в такій напруженій обстановці цей прогрес відображає зрілість наших двосторонніх відносин", - сказав Моді.
Він зазначив, що Індія в питанні російсько-української війни виступає за досягнення миру дипломатичними засобами, і надавала та надає гуманітарну допомогу українській стороні.
"Під час кризи є кілька типів потреб, які має народ України, і для закриття цих потреб ми зайняли гуманітарну позицію і доклали всіх зусиль, щоб ці потреби були закриті. І я можу вас запевнити, що і в майбутньому, просуваючись уперед, з цієї гуманітарної позиції, ми завжди будемо з вами, і ви побачите, що будемо на два кроки попереду", - наголосив Моді.
Телеканал NDTV навів слова глави індійського МЗС Субраманьяма Джайшанкара щодо переговорів у Києві: "Моді повторив позицію Індії стосовно потреби діалогу та дипломатії для вирішення конфлікту між Росією та Україною".
Джайшанкара додав, що Моді й Зеленський також "певною мірою" обговорили проведення Саміту миру щодо України. Прем'єр знову заявив про "готовність Індії всіма можливими способами зробити свій внесок" у мирне врегулювання російсько-українського військового конфлікту.
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