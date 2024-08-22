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До Києва приїхав новий голова посольства Болгарії, призначений без згоди президента
16:58 22.08.2024 |
До України приїхав новий очільник посольства Болгарії Ніколай Ненчев, якого призначив тимчасовий болгарський уряд в обхід проросійського президента Румена Радева.
Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію телеканалу БНТ підтвердили в болгарському Міністерстві закордонних справ.
Про приїзд Ненчева одним із перших повідомив голова Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, який розповів про зустріч із тимчасовим повіреним у справах Болгарії в Києві.
Кандидатуру Ненчева, колишнього міністра оборони Болгарії, запропонував тимчасовий уряд на чолі з Димитаром Главчевим. Оскільки дипломат має статус тимчасового повіреного у справах, для його призначення не потрібна згода президента Болгарії Радева.
Нагадаємо, призначення голови болгарського посольства в Україні стало предметом багатотижневої суперечки між Радевим та урядом.
Радєв стверджував, що ще в жовтні 2023 року тодішній уряд Болгарії нібито запропонував призначити послом кар'єрного дипломата Петра Танева, але це призначення так і не передали йому на погодження.
Неофіційно повідомлялось, що Київ виступив проти кандидатури Танева через російське громадянство його дружини та його проросійську позицію.
Нагадаємо, у вересні 2022 року посольство Болгарії відновило роботу в Києві, яку призупиняло через повномасштабне вторгнення Росії.
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