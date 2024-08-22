Фінансові новини
- |
- 22.08.24
- |
- 00:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Спецпредставник США заявив про важливість візиту Моді в Україну для збереження міжнародного порядку
23:27 21.08.2024 |
Заступник держсекретаря США, який незабаром стане спецпредставником США з відновлення України, Річард Верма назвав візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну дуже важливим, особливо в час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок, повідомляє Голос Америки.
Наразі дуже важливо «захистити та зберегти» цей міжнародний порядок, сказав Верма під час розмови в Центрі соціального та економічного прогресу CSEP на тему «Сполучені Штати та Індія: партнерство прогресу та перспектив» 21 серпня.
Як повідомлялося, Моді відвідає Україну 23 серпня на запрошення президента Володимира Зеленського. Під час візиту до Києва він має намір обговорити можливості мирного завершення російсько-української війни.
Раніше в МЗС Індії наголосили, що це «історичний візит, оскільки індійський прем'єр уперше відвідає Україну за більш ніж 30 років дипломатичних відносин».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БЕБ завершило розслідування проти Коломойського
|Верховна Рада ратифікувала Римський статут
|Рада звільнила затриманого на хабарі «слугу народу» Задорожнього з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій
|Під програму кешбеку потрапляють усі види українських товарів - Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рік на розрив із Москвою. Що буде далі з УПЦ МП
|Спецпредставник США заявив про важливість візиту Моді в Україну для збереження міжнародного порядку
|Нідерланди закуплять для України 51 мобільний радар для виявлення дронів
|БЕБ завершило розслідування проти Коломойського
|НКРЕКП продовжила тестовий режим розкриття інсайдерської інформації на час дії воєнного стану
|Без жодних «але»: Габек пообіцяв Україні подальшу підтримку
Бізнес
|В мережі показали, як працює функція Pixel Zoom Enhance на смартфонах Pixel
|Windows 11 стає більш енергоефективною: нові режими живлення та оптимізації
|Люди перестали читати інструкції. Чи зможе їх замінити штучний інтелект
|Chrome на Android приховуватиме конфіденційну інформацію під час запису екрана
|Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
|Штучний інтелект не становить загрози людству, бо не може самостійно навчатися
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм