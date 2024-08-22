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АНАЛІТИКА

Спецпредставник США заявив про важливість візиту Моді в Україну для збереження міжнародного порядку

 

Заступник держсекретаря США, який незабаром стане спецпредставником США з відновлення України, Річард Верма назвав візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну дуже важливим, особливо в час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок, повідомляє Голос Америки.

Наразі дуже важливо «захистити та зберегти» цей міжнародний порядок, сказав Верма під час розмови в Центрі соціального та економічного прогресу CSEP на тему «Сполучені Штати та Індія: партнерство прогресу та перспектив» 21 серпня.

Як повідомлялося, Моді відвідає Україну 23 серпня на запрошення президента Володимира Зеленського. Під час візиту до Києва він має намір обговорити можливості мирного завершення російсько-української війни.

Раніше в МЗС Індії наголосили, що це «історичний візит, оскільки індійський прем'єр уперше відвідає Україну за більш ніж 30 років дипломатичних відносин».
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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