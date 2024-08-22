Фінансові новини
- |
- 22.08.24
- |
- 00:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нідерланди закуплять для України 51 мобільний радар для виявлення дронів
23:13 21.08.2024 |
Нідерланди закуплять для України 51 мобільний радар для виявлення безпілотників. Їх передадуть до кінця 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса у соцмережі Х та пресслужбу Міноборони країни.
"Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна протиповітряна оборона має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є нідерландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні", - написав Брекельманс.
Як зазначили у Міноборони Нідерландів, системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.
Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.
Оскільки система виявлення мобільна, противнику важче знайти радар і, отже, його важче нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти безпілотники противника, а потім виводити їх з ладу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БЕБ завершило розслідування проти Коломойського
|Верховна Рада ратифікувала Римський статут
|Рада звільнила затриманого на хабарі «слугу народу» Задорожнього з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій
|Під програму кешбеку потрапляють усі види українських товарів - Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рік на розрив із Москвою. Що буде далі з УПЦ МП
|Спецпредставник США заявив про важливість візиту Моді в Україну для збереження міжнародного порядку
|Нідерланди закуплять для України 51 мобільний радар для виявлення дронів
|БЕБ завершило розслідування проти Коломойського
|НКРЕКП продовжила тестовий режим розкриття інсайдерської інформації на час дії воєнного стану
|Без жодних «але»: Габек пообіцяв Україні подальшу підтримку
Бізнес
|В мережі показали, як працює функція Pixel Zoom Enhance на смартфонах Pixel
|Windows 11 стає більш енергоефективною: нові режими живлення та оптимізації
|Люди перестали читати інструкції. Чи зможе їх замінити штучний інтелект
|Chrome на Android приховуватиме конфіденційну інформацію під час запису екрана
|Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
|Штучний інтелект не становить загрози людству, бо не може самостійно навчатися
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм