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АНАЛІТИКА

Нідерланди закуплять для України 51 мобільний радар для виявлення дронів

 

Нідерланди закуплять для України 51 мобільний радар для виявлення безпілотників. Їх передадуть до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса у соцмережі Х та пресслужбу Міноборони країни.

"Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна протиповітряна оборона має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є нідерландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні", - написав Брекельманс.

Як зазначили у Міноборони Нідерландів, системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.

Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.

Оскільки система виявлення мобільна, противнику важче знайти радар і, отже, його важче нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти безпілотники противника, а потім виводити їх з ладу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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