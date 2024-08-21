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АНАЛІТИКА

Без жодних «але»: Габек пообіцяв Україні подальшу підтримку

 

Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) обіцяє подальшу підтримку Україні незалежно від того, чи вдасться країнам Великої сімки (G7) виділити Києву обіцяний кредит у 50 мільярдів доларів. Зобов'язання перед Україною мають бути виконані "без будь-яких "якщо" та "але", сказав Габек в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke Mediagruppe, опублікованим у середу, 21 серпня.

Якщо кредит не буде виділений, підтримка "має бути забезпечена іншими способами", заявив міністр. Габек наголосив, що необхідно забезпечити замовлення системи озброєнь зараз, а сплату коштом G7 - потім.

Міністр упевнений, що оборонна боротьба України має історичний вимір та увійде до підручників з історії цього сторіччя. Німеччина, наголосив Габек, не залишить Україну напризволяще, навіть якщо США у разі перемоги Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах припинять підтримку Києва.

Кредит із забезпеченням доходами від російських активів

У червні країни G7 підтвердили готовність виділити до кінця року Україні кредит на загальну суму 50 мільярдів доларів, використовуючи як забезпечення доходи від заморожених у країнах Заходу російських активів. Близько половини суми можуть надати держави-члени Європейського Союзу, другу частину - інші країни G7.

Однак досі точаться суперечки про те, що станеться, якщо активи будуть розморожені, - наприклад, Україна з Росією укладуть мирну угоду. Крім того, російські активи заблоковані в ЄС у рамках режиму санкцій, який має одноголосно продовжуватись усіма 27 країнами Євросоюзу щопівроку.

З власних коштів Німеччина виділить Україні 2025 року, згідно зі схваленим проєктом держбюджету, 4 млрд євро. Це вдвічі нижче за показники 2024 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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