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Без жодних «але»: Габек пообіцяв Україні подальшу підтримку
14:38 21.08.2024 |
Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) обіцяє подальшу підтримку Україні незалежно від того, чи вдасться країнам Великої сімки (G7) виділити Києву обіцяний кредит у 50 мільярдів доларів. Зобов'язання перед Україною мають бути виконані "без будь-яких "якщо" та "але", сказав Габек в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke Mediagruppe, опублікованим у середу, 21 серпня.
Якщо кредит не буде виділений, підтримка "має бути забезпечена іншими способами", заявив міністр. Габек наголосив, що необхідно забезпечити замовлення системи озброєнь зараз, а сплату коштом G7 - потім.
Міністр упевнений, що оборонна боротьба України має історичний вимір та увійде до підручників з історії цього сторіччя. Німеччина, наголосив Габек, не залишить Україну напризволяще, навіть якщо США у разі перемоги Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах припинять підтримку Києва.
Кредит із забезпеченням доходами від російських активів
У червні країни G7 підтвердили готовність виділити до кінця року Україні кредит на загальну суму 50 мільярдів доларів, використовуючи як забезпечення доходи від заморожених у країнах Заходу російських активів. Близько половини суми можуть надати держави-члени Європейського Союзу, другу частину - інші країни G7.
Однак досі точаться суперечки про те, що станеться, якщо активи будуть розморожені, - наприклад, Україна з Росією укладуть мирну угоду. Крім того, російські активи заблоковані в ЄС у рамках режиму санкцій, який має одноголосно продовжуватись усіма 27 країнами Євросоюзу щопівроку.
З власних коштів Німеччина виділить Україні 2025 року, згідно зі схваленим проєктом держбюджету, 4 млрд євро. Це вдвічі нижче за показники 2024 року.
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