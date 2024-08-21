Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКРЕКП продовжила тестовий режим розкриття інсайдерської інформації на час дії воєнного стану

14:40 21.08.2024 |

Політика

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), продовжила тестовий режим розкриття учасниками оптового енергетичного ринку інсайдерської інформації на її платформах на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора в середу, що транслювалося онлайн.

Згідно з ним, внесено зміни до постанови НКРЕКП від 27 березня 2024 року №614 "Про затвердження Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку" (вимоги REMIT), що передбачала дію тестового режиму впродовж 60 днів від початку функціонування платформ інсайдерської інформації.

Протягом тестового режиму розкриття інформації штрафні санкції за невиконання глави 4 постанови №614 не застосовуються. Згідно з нею, зобов'язання щодо оприлюднення інсайдерської інформації вважається виконаним учасниками оптового енергоринку з моменту розміщення такої інформації на платформах її розкриття.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2975
  0,0484
 0,12
EUR
 1
 45,8980
  0,0785
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9780  0,06 0,16 41,6116  0,03 0,08
EUR 45,3780  0,07 0,16 46,1920  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,05 0,13 41,3400  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес