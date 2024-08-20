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Чехія купуватиме боєприпаси для України за рахунок заморожених росактивів
12:32 20.08.2024 |
Частина коштів, отриманих від доходів від російських активів, заморожених в Європейському Союзі, буде використана для постачання боєприпасів в Україну у рамках ініціативи Чехії.
Про це у вівторок повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише "Європейська правда".
За її словами, це ще одна демонстрація впевненості іноземних партнерів в ефективності чеського проєкту.
"Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні боєприпасів, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Європейський Союз.
Таким чином, ми зможемо придбати для України ще сотні тисяч таких необхідних великокаліберних боєприпасів", - зауважила Чернохова.
"Це ще один доказ довіри наших союзників до Чеської Республіки і нашої ініціативи щодо боєприпасів. Це унікальна можливість підтримати Україну, використати ресурси, які спочатку належали Росії, і врятувати державні фінанси європейських країн", - додала вона.
Глава чеського відомства не стала уточнювати, скільки боєприпасів у такий спосіб зможе отримати Україна.
Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.
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