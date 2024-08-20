ФРН до кінця року поставить Україні ще чотири системи IRIS-T

Німеччина поставить Україні до кінця року ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії. Крім того, в Україну будуть доставлені десять зенітних танків Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків, повідомив у понеділок, 19 серпня, заступник офіційного представника німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner).

У Берліні також пообіцяли наступного року надати Україні понад 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, п'ять зенітних танків Gepard, шість додаткових систем IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.

"І саме тому немає жодного повідомлення від уряду про те, що підтримка буде скорочена або якимось іншим чином обмежена", - наголосив Бюхнер, цитує dpa.

Військова допомога Україні від Німеччини: обмежується чи ні?

Нагадаємо, 17 серпня німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) повідомило, що з наступного року ФРН може скоротити військову допомогу Збройним силам України (ЗСУ) вдвічі, а з 2027 - вдесятеро.

Посилаючись на лист міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера (Christian Lindner) міністру оборони Борису Пісторіусу (Boris Pistorius), видання повідомило, що через заходи економії, що ухвалюються мінфіном, поточне бюджетне планування не передбачає виділення нових коштів на фінансову підтримку України, тоді як уже затверджена допомога буда надана.

Це повідомлення спричинило хвилю критики як з боку консервативної опозиції, так і у колах правлячої коаліції. Київ назвав інформацію про скорочення допомоги некоректною. Згодом канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що "Німеччина була і залишається найсильнішим прихильником України в Європі". "Ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це".

Тим часом в уряді ФРН наголосили, що Німеччина та її партнери по Групі семи (G7) інтенсивно працюють над планом надання кредитів для військової підтримки України, що фінансуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів. Бюхнер 19 серпня підтвердив, що уряд ФРН має намір використовувати цей інструмент для фінансування своєї військової підтримки України від наступного року. Також 19 серпня Берлін оновив список військової допомоги, фактично наданої Києву.