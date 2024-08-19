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МЗС Індії підтвердило візит Моді до України
12:35 19.08.2024 |
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну, повідомило у понеділок, 19 серпня, повідомило міністерство закордонних справ Індії. МЗС не назвало дату візиту Моді до України та Польщі, а також деталі поїздки, але індійські ЗМІ повідомляють, що він відбудеться пізніше цього тижня.
Як пишуть журналісти, у Київ прем'єр приїде "з посланням діалогу та дипломатії на тлі загострення російсько-українського конфлікту". За даними ще індійського видання Wion, найімовірніше, Моді приїде до Києва 23 серпня.
Це буде його перший візит в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час Моді кілька разів зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на міжнародних майданчиках, щоразу наголошуючи на потребі "діалогу та дипломатії" для мирного врегулювання.
Липневий візит Моді до Путіна
На початку липня Моді їздив у Росію, де зустрічався з Володимиром Путіним. З-поміж іншого, він домовився з президентом РФ, що громадяни Індії, які підписали контракти з міністерством оборони Росії та брали участь у війні проти України, будуть звільнені та зможуть повернутися додому. Під час війни, за даними ЗМІ, загинули щонайменше п'ятеро індійських солдатів.
Візит Моді до Росії розпочався 8 липня - у день, коли війська РФ завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Тоді Зеленський висловив розчарування діями прем'єра Індії. "Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день", - написав Зеленський у соціальній мережі Х.
Після цього міністерство закордонних справ Індії викликало посла України та відклало засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.
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