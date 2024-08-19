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Ташева: Деокупований Крим потребуватиме 50 тис управлінців
10:46 19.08.2024 |
Криму після його деокупації знадобиться близько 50 тисяч фахівців-управлінців, зазначила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
"Ми проводили дослідження, ми робили запити до різних державних інститутів (...) Близько 50 тисяч людей нам потрібні будуть лише для керування на території Кримського півострова. Сюди входять правоохоронні органи, суди, різні управлінські ланки", - цитує Ташеву з панельної дискусії "Крим - політична та культурна потреба" на фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2024 у неділю, 18 серпня, агенція "Інтерфакс-Україна".
Ташева наголосила, що перші три місяці після деокупації у Криму відбуватимуться стабілізаційні заходи. "Потрібно стабілізувати ситуацію, є питання безпеки, роботи правоохоронних органів, зрозуміло, що там спочатку будуть активно працювати військові адміністрації (...) з поступовим переходом, звичайно, до військово-цивільних адміністрацій", - зазначила представниця президента у Криму.
За її словами, дії української влади після деокупації залежатимуть і від того, за яким сценарієм Крим буде звільнений Крим, чи потрібно там відновлювати критичну інфраструктуру у разі, якщо її буде зруйновано.
Нагадаємо, Ташева уже раніше озвучувала цифри управлінських потреб у Криму після деокупації. Вона також зазначала, що до роботи на деокупованому півострові залучатимуть не місцевих мешканців, а фахівців з інших регіонів України.
Росія анексувала український півострів Крим у 2014 році.
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