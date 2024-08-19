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Берлін про німецькі танки у Курській області: Зброю передавали під відповідальність України
08:36 19.08.2024 |
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відреагував на повідомлення про те, що Збройні сили України використовують німецьку зброю в ході операції у Курській області.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Лінднер заявив в інтерв'ю SRF.
Німецький міністр зазначив, що вся німецька зброя передавалась під відповідальність України.
"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - зазначив він.
Німецький міністр висловив упевненість, що зброю буде використано в інтересах української оборонної кампанії.
Раніше видання Bild повідомляло, що на одному з відео з Курської області був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії.
Припускається, що в ході операції Україна використовує декілька таких машин.
Також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.
Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.
Він також закликав збільшити постачання Україні танків Leopard 2, а також почати постачання бронемашин Fuchs.
Своєю чергою німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг, який очолює ситуаційний центр із питань Україні при Міністерстві оборони Німеччини, відзначив рішення українських сил розпочати наступ на прикордонну територію Росії.
Фройдинг після кількаденного візиту до України сказав, що "повністю розуміє" рішення українців почати наступ на Курську область Росії.
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